ГЛАВНАЯ
Транспортировка автомобилей, негабарита, других сложных технических конструкций или промышленного оборудования невозможна без привлечения специалистов. Наша фирма «ТК Доставка» - предприятие, способное справиться с проблемами любой сложности. Наличие автопарка современной техники в виде тралов, автовозов, эвакуаторов, бульдозеров, грузовиков, тягачей с прицепами и современного оборудования является подтверждением указанному факту.
Преимущества работы с нами
Выбрав нас, вам гарантирована стопроцентная порядочность и своевременное выполнение договорных условий. Главными преимуществами являются:
- безопасность перемещения груза;
- использование труда профессионалов, имеющих навык управления современной техникой;
- быстрая доставка товара в установленное заказчиком место;
- выгодные условия договора;
- доступная стоимость сделки;
- возможность сотрудничества, как с частными, так и юридическими лицами;
- надежность крепежа;
- возможность использования дополнительных услуг.
Наша компания считается лидером по заказам в сфере услуг. Оперативность выполнения работ и индивидуальное отношение к каждому отдельному заказу позволило привлечь большое количество клиентов. Сделать заказ услуги можно посредством общения через онлайн-консультанта на нашем сайте, заполнив форму онлайн заказа или звонка по телефону.