Самый надежный и быстрый способ заказать грузовые перевозки и арендовать спецтехнику по всей России

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Транспортировка автомобилей, негабарита, других сложных технических конструкций или промышленного оборудования невозможна без привлечения специалистов. Наша фирма «ТК Доставка» - предприятие, способное справиться с проблемами любой сложности. Наличие автопарка современной техники в виде тралов, автовозов, эвакуаторов, бульдозеров, грузовиков, тягачей с прицепами и современного оборудования является подтверждением указанному факту.

Преимущества работы с нами

Выбрав нас, вам гарантирована стопроцентная порядочность и своевременное выполнение договорных условий. Главными преимуществами являются: