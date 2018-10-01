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Транспортировка автомобилей, негабарита, других сложных технических конструкций или промышленного оборудования невозможна без привлечения специалистов. Наша фирма «ТК Доставка» - предприятие, способное справиться с проблемами любой сложности. Наличие автопарка современной техники в виде тралов, автовозов, эвакуаторов, бульдозеров, грузовиков, тягачей с прицепами и современного оборудования является подтверждением указанному факту.

Преимущества работы с нами

Выбрав нас, вам гарантирована стопроцентная порядочность и своевременное выполнение договорных условий. Главными преимуществами являются:

  • безопасность перемещения груза;
  • использование труда профессионалов, имеющих навык управления современной техникой;
  • быстрая доставка товара в установленное заказчиком место;
  • выгодные условия договора;
  • доступная стоимость сделки;
  • возможность сотрудничества, как с частными, так и юридическими лицами;
  • надежность крепежа;
  • возможность использования дополнительных услуг.

Наша компания считается лидером по заказам в сфере услуг. Оперативность выполнения работ и индивидуальное отношение к каждому отдельному заказу позволило привлечь большое количество клиентов. Сделать заказ услуги можно посредством общения через онлайн-консультанта на нашем сайте, заполнив форму онлайн заказа или звонка по телефону.

ONLINE ЗАКАЗ

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